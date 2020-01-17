Укртранснафта: в Украине завершили вытеснение "грязной" российской нефти

АО “Укртранснафта” отчиталась о полном вытеснении российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики из украинского участка нефтепровода “Дружба” и с территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“18 января 2020 года АО “Укртранснафта” завершило вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из украинского участка нефтепровода “Дружба” до словацко-украинской границы, а 21 января – в пункт сдачи нефти “Будковце” (Словакия)”, – указали в компании.

Во время вытеснения российской нефти с завышенным содержанием хлоридов, как указано, Укртранснафта ежедневно вместе с международной сюрвейерской компанией SGS проверяла качество поступающей из России нефти и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненного сырья.

При этом с момента попадания в нефтепровод “Дружба” некачественной российской нефти, как отмечается, “Укртранснафта” полностью реализовала функцию взаимодействия с белорусской, словацкой и венгерской сторонами и в автоматическом режиме получает информацию с узлов учета нефти и ее качественные параметры.

“На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти из украинского участка нефтепровода “Дружба” ОАО “Транснефть” резервировало производственные мощности Укртранснафты и заплатило обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4 336,2 тыс. евро компенсации”, – добавили в компании.