Укртранснафта: в Украине завершили вытеснение "грязной" российской нефти

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
АО “Укртранснафта” отчиталась о полном вытеснении российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики из украинского участка нефтепровода “Дружба” и с территории Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
“18 января 2020 года АО “Укртранснафта” завершило вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из украинского участка нефтепровода “Дружба” до словацко-украинской границы, а 21 января – в пункт сдачи нефти “Будковце” (Словакия)”, – указали в компании.
Во время вытеснения российской нефти с завышенным содержанием хлоридов, как указано, Укртранснафта ежедневно вместе с международной сюрвейерской компанией SGS проверяла качество поступающей из России нефти и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненного сырья.
При этом с момента попадания в нефтепровод “Дружба” некачественной российской нефти, как отмечается, “Укртранснафта” полностью реализовала функцию взаимодействия с белорусской, словацкой и венгерской сторонами и в автоматическом режиме получает информацию с узлов учета нефти и ее качественные параметры.
“На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти из украинского участка нефтепровода “Дружба” ОАО “Транснефть” резервировало производственные мощности Укртранснафты и заплатило обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4 336,2 тыс. евро компенсации”, – добавили в компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%Вчера, 15:15 - 5658 7
Как может повлиять на депозиты снижение учетной ставки - мнение банкираВчера, 11:51 - 3829 6
В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке рейдерского захвата МикитасемВчера, 12:25 - 1472 6
"Воля" меняет тарифы с 1 февраляВчера, 11:10 - 5038 5
Украинские компании потребовали ввести пошлины на российское топливоВчера, 11:45 - 633 5
Межбанк: покупатели опасаются потенциального роста гривныВчера, 11:15 - 6863 2
Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%Вчера, 15:15 - 5658 7
"Воля" меняет тарифы с 1 февраляВчера, 11:10 - 5038 5
Когда полицейский может забрать авто на штрафплощадкуВчера, 13:00 - 4071 1
Как может повлиять на депозиты снижение учетной ставки - мнение банкираВчера, 11:51 - 3829 6
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Вчера, 17:10 - 127
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2557
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1475
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1348 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2235