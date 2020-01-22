0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 174 0

Пенсии в Украине: как произвести перерасчет выплат

Пенсии в Украине: как произвести перерасчет выплат

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится с учетом не менее 24-х месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет производится с заработной платы, с которой начислена пенсия.

Об этом сообщается на Портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Пользователю, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, предоставляется возможность сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии.

Как подать заявление:

  • заполнить атрибуты заявления на перерасчет пенсии;
  • выбрать (по необходимости) способ информирования об этапах обработки заявления;
  • определить желание получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) или бумажное пенсионное удостоверение (БПУ);
  • приложить скан-копии документов, обязательных для заявления, и дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимыми;
  • сформировать заявление (заявления – если выбрана необходимость одновременной подачи заявления на ЭПУ/БПУ);
  • подписать заявление ЭЦП и отправить ее в орган ПФУ.

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ на Web-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решении по пересчету пенсии.

Не предусмотрен перерасчет пенсий по выслуге лет, назначенных на условиях, определенных Законом Украины О пенсионном обеспечении, если получатели таких пенсий не достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины О пенсионном страховании. Это педагоги, медицинские работники, работники авиации и работники других профессий, работа по которым приводит к потере трудоспособности до достижения лицами пенсионного возраста.

Сроки предоставления услуги:

  • если пенсионер обратился до 15 числа включительно – перерасчет будет произведен с первого числа месяца подачи обращения;
  • если пенсионер обратился после 15 числа – перерасчет будет произведен с первого числа следующего месяца.

Стоимость услуг – бесплатно.

Справка Finance.ua:

  • Для выхода на пенсию в 2020 году по достижении возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.
  • По мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Как накопить себе на пенсию

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.