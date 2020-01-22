Пенсии в Украине: как произвести перерасчет выплат

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится с учетом не менее 24-х месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет производится с заработной платы, с которой начислена пенсия.

Об этом сообщается на Портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Пользователю, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, предоставляется возможность сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии.

Как подать заявление:

заполнить атрибуты заявления на перерасчет пенсии;

выбрать (по необходимости) способ информирования об этапах обработки заявления;

определить желание получить электронное пенсионное удостоверение ( ЭПУ ) или бумажное пенсионное удостоверение ( БПУ );

приложить скан-копии документов, обязательных для заявления, и дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимыми;

сформировать заявление (заявления – если выбрана необходимость одновременной подачи заявления на ЭПУ /БПУ);

подписать заявление ЭЦП и отправить ее в орган ПФУ .

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ на Web-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решении по пересчету пенсии.

Не предусмотрен перерасчет пенсий по выслуге лет, назначенных на условиях, определенных Законом Украины О пенсионном обеспечении, если получатели таких пенсий не достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины О пенсионном страховании. Это педагоги, медицинские работники, работники авиации и работники других профессий, работа по которым приводит к потере трудоспособности до достижения лицами пенсионного возраста.

Сроки предоставления услуги:

если пенсионер обратился до 15 числа включительно – перерасчет будет произведен с первого числа месяца подачи обращения;

если пенсионер обратился после 15 числа – перерасчет будет произведен с первого числа следующего месяца.

Стоимость услуг – бесплатно.

Справка Finance.ua:

В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн.

Для выхода на пенсию в 2020 году по достижении возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.