Пенсии в Украине: как произвести перерасчет выплат

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Перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится с учетом не менее 24-х месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет производится с заработной платы, с которой начислена пенсия.
Об этом сообщается на Портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Пользователю, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, предоставляется возможность сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии.
Как подать заявление:
По результатам обработки заявления специалистами ПФУ на Web-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решении по пересчету пенсии.
Не предусмотрен перерасчет пенсий по выслуге лет, назначенных на условиях, определенных Законом Украины О пенсионном обеспечении, если получатели таких пенсий не достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины О пенсионном страховании. Это педагоги, медицинские работники, работники авиации и работники других профессий, работа по которым приводит к потере трудоспособности до достижения лицами пенсионного возраста.
Сроки предоставления услуги:
Стоимость услуг – бесплатно.
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