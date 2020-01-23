Десятка крупнейших производителей солнечных модулей в 2019 году

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Исследовательская фирма PV InfoLink, отслеживающая поставки фотоэлектрических модулей, опубликовала свежий рейтинг десяти крупнейших производителей по итогам 2019 года.
Лидером рынка остается китайская компания JinkoSolar, которая за год нарастила объемы поставок с 11 ГВт до 14 ГВт. На втором и третьем местах с небольшим отставанием находятся JA Solar и Trina. Каждая из этих компаний суммарно отгрузила в прошлом году солнечных панелей на 10 ГВт. Следом идут Longi, Canadian Solar, Hanwha Q Cells, Risen, Suntech, Astronergy и Talesun. Единственная некитайская компания в этом списке — Hanwha Q Cells (главный офис находится в Анхальт-Биттерфельд, Германия).
По объемам экспорта в первую пятерку вошли Jinko, JA Solar, Canadian Solar, Trina и Risen, которые вместе экспортировали модулей общей мощностью 33-34 ГВт.
Первая десятка крупнейших производителей отгрузила в 2019 году солнечных модулей на 80 ГВт. Это соответствует 65,4% мирового рынка, который составил 121,4 ГВт. Примерно на такую же величину в прошлом году выросла вся солнечная энергетика.
Буквально на днях была опубликована оценка IHS Markit по европейскому сегменту солнечной энергетики, которая за 2019 год выросла на 23 ГВт. Из них 13% были установлены в Украине, что является третьим показателем по Европе.
По прогнозу PV InfoLink, в 2020 году объем мирового рынка фотоэлектрических модулей вырастет до 134,8 ГВт, а доля первой десятки достигнет 70%. Лидер отрасли JinkoSolar в 2020 году планирует поставить солнечных панелей на 18-20 ГВт.
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