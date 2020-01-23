Десятка крупнейших производителей солнечных модулей в 2019 году

Исследовательская фирма PV InfoLink, отслеживающая поставки фотоэлектрических модулей, опубликовала свежий рейтинг десяти крупнейших производителей по итогам 2019 года.

Лидером рынка остается китайская компания JinkoSolar, которая за год нарастила объемы поставок с 11 ГВт до 14 ГВт. На втором и третьем местах с небольшим отставанием находятся JA Solar и Trina. Каждая из этих компаний суммарно отгрузила в прошлом году солнечных панелей на 10 ГВт. Следом идут Longi, Canadian Solar, Hanwha Q Cells, Risen, Suntech, Astronergy и Talesun. Единственная некитайская компания в этом списке — Hanwha Q Cells (главный офис находится в Анхальт-Биттерфельд, Германия).

По объемам экспорта в первую пятерку вошли Jinko, JA Solar, Canadian Solar, Trina и Risen, которые вместе экспортировали модулей общей мощностью 33-34 ГВт.

Первая десятка крупнейших производителей отгрузила в 2019 году солнечных модулей на 80 ГВт. Это соответствует 65,4% мирового рынка, который составил 121,4 ГВт. Примерно на такую же величину в прошлом году выросла вся солнечная энергетика.

Буквально на днях была опубликована оценка IHS Markit по европейскому сегменту солнечной энергетики, которая за 2019 год выросла на 23 ГВт. Из них 13% были установлены в Украине, что является третьим показателем по Европе.

По прогнозу PV InfoLink, в 2020 году объем мирового рынка фотоэлектрических модулей вырастет до 134,8 ГВт, а доля первой десятки достигнет 70%. Лидер отрасли JinkoSolar в 2020 году планирует поставить солнечных панелей на 18-20 ГВт.