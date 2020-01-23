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Гончарук рассказал, что должно стать "религией" в Украине

Гончарук рассказал, что должно стать "религией" в Украине

Главный ресурс 21 века – это информация и репутация, благодаря чему новое правительство собирается восстановить репутацию Украины на мировой арене и разрушить информационные барьеры внутри страны. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью для издания The Report Company в сотрудничестве с Newsweek.

“Мы должны понимать, что главный ресурс 21 века – это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, вы заслуживаете доверия и можете иметь доступ ко всем ресурсам, которые пожелаете. Это то, что отличает так называемые “развитые страны” от Украины – у них есть более надежные ресурсы. Причина, по которой мы отличаемся, очень проста: никто не доверяет Украине”, – сказал премьер.

Поэтому, по его словам, одной из целей нового правительства является “восстановление доверия к нашей стране”.

“Еще есть информация. Я считаю, что информационные барьеры также наносят нам вред. Информация должна быть открытой, а открытые данные должны стать нашей религией. Это создает прекрасные возможности для развития нашей экономики. Открытая информация дает инвесторам возможность планировать свою деятельность и проекты на будущее, и это то, что очень расширяет возможности людей. Я думаю, что Украина может быть ведущей страной в этом процессе по расширению прав и возможностей”, – добавил Гончарук.

По материалам УНН
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