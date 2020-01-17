Как украинский бизнес получит кредиты в 2020 году: разъяснения банкира

Директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Михаил Медко в интервью Обозревателю о том, когда и на каких условиях украинцы смогут получить дешевые кредиты на развитие бизнеса в свете запуска работы Фонда развития предпринимательства.

Напоминаем, что Верховная Рада поддержала соответствующий правительственный законопроект, который с 1 февраля позволит запустить кредитную программу под 5-7-9% для поддержки малого и среднего бизнеса. А президент подписал его.

По мнению Михаила Медко, банки очень творчески подходят к этому вопросу.

«Мы не конкурируем исключительно в рамках процентной ставки или размерами залога по кредитам. Уверяю вас, что в последнее время обеспечение – это второстепенный компонент принятия решения по кредиту, а банки будут конкурировать и сроками, и подходами, и своими программами кредитования, целевыми аспектами. Мы уверены, что останемся лидером кредитования энергоэффективных проектов. И если клиент захочет что-то модернизировать в энергоэффективном направлении, мы поможем вам просчитать правильность технического решения и его оптимальную окупаемость», – подчеркнул Медко.

Кроме того, уверен банкир, малый и средний бизнес может качественно развиваться и демонстрировать хорошие результаты в производстве, а банки обязательно будут поддерживать те идеи, которые создают импортозамещение, что позволит выравнивать экспортно-импортный баланс.

Говоря о новой президентской программе, Михаил Медко высказал уверенность, что не у всех ее участников будет одинаковая структура кредитования.

«Финансовые учреждения будут изучать детально бизнес-кейсы клиентов, кредитовать их, сами будут принимать решение о том, каким будет кредитный риск, и как нужно конкурировать в рамках определенных условий. А государство уже присоединится компенсацией к процентной ставке, что позволит клиенту платить 5%, 7%, 9%. Мы также наблюдаем очень позитивную динамику по удешевлению ресурсов в банковской системе. Подтверждением тому является снижение учетной ставки. Хотя она напрямую не свидетельствует о дешевизне ресурсов, но поверьте, после ее снижения дальше запускаются такие процессы в банковском секторе, вообще в экономике, в ближайшие месяцы», – отметил банкир.

Также банкир обратил внимание на усиление в стране эволюции «патриотического духа шоппинга.

«Подтверждением этому является то, сколько сейчас появилось небольших «мейд ин Юкрейн» мануфактур и различных фестивалей. И со временем их становится все больше. Если бы их становилось меньше, это говорило бы о снижении спроса на отечественный продукт, но на самом деле он лишь растет, и это круто! Поэтому украинцы будут солидарны в приобретении товаров украинского производства», – резюмировал Михаил Медко.