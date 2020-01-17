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Гончарук: У нас есть интересные планы для инвесторов, и первый, кто рискнет, получит всю прибыль

Гончарук: У нас есть интересные планы для инвесторов, и первый, кто рискнет, получит всю прибыль

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власть имеет интересные планы для инвесторов, и первый, кто рискнет, получит всю прибыль.

Об этом Гончарук сказал в интервью в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, приуроченном к Всемирному экономическому форуму в Давосе.

«Многие инвесторы должны открыть новую Украину – подобно тому, как когда-то была открыта Америка. Украина является хорошим вариантом для инвестирования по многим причинам. Украина – прекрасный мост, соединяющий Европу и Азию. Мы имеем интересные планы для инвесторов, и первый, кто рискнет, получит всю прибыль”, – подчеркнул глава правительства.

Он также сказал, что мир сегодня должен рассматривать Украину как прекрасное место с захватывающими перспективами для инвестиций.

Кроме того, Премьер-министр проинформировал о трех главных стратегиях для улучшения инвестиционного климата в Украине: верховенство права, гарантирующее защиту прав инвесторов; интересные инфраструктурные проекты, в том числе и на основе государственно-частного партнерства; муниципальные проекты, где состоятельные общины должны стать реальными агентами изменений.

По материалам УКРИНФОРМ
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