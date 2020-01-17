В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке рейдерского захвата Микитасем

В ПАО “Киевметрострой” заявляют об очередной попытке захвата предприятия рейдерами экс-главы “Укрстроя” Максима Микитася.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте компании.

“Сообщаем, что уже во второй раз, 21 января 2020 года, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований вопреки действующему постановлению Хозяйственного суда Киевской области по делу № 911/3136/19 от 19.12.2019 года была внесена запись о незаконной смене генерального директора ПАО “Киевметрострой”. Предыдущая попытка смены генерального директора, которая состоялась 27 декабря 2019 г., уже была отменена приказом министра юстиции № 4296/5 от 28.12.2019, но частный нотариус Змисловская, вопреки четкому запрету менять директора общества, установленному постановлением суда, зарегистрировала очередного незаконно избранного директора общества”, – отметили в “Киевметрострое”.

В компании уверены, что такие действия являются проявлением длительной попытки рейдерского захвата общества экс-главой “Укрбуда” Максимом Микитасем, прямого и незаконного вмешательства в хозяйственную деятельность ПАО “Киевметрострой” с целью завладения и растраты имеющихся у общества активов и средств.

“Правовую оценку действиям таких лиц должны дать суды и правоохранительные органы после рассмотрения соответствующих заявлений, поданных акционерами и обществом с целью защиты их интересов. Напоминаем, что 17 декабря 2019 г. была попытка рейдерского захвата управления обществом путем проведения внеочередного собрания акционеров общества лицами, не имеющими на то полномочий и с многочисленными грубыми нарушениями действующего законодательства Украины. Несмотря на распространяемые ложные заявления, общество работает в штатном плановом режиме и выполняет взятые на себя обязательства перед заказчиками, с обязательствами по строительству двух станций метро Сырецко-Печерской линии на жилой массив Виноградарь. Метро строится согласно срокам и видам работ, определенных договором к исполнению в период с 2018 до 2021 гг.” – заверили на предприятии.

Представители ПАО “Киевметрострой” также официально обратились в правоохранительные органы с целью недопущения противоправных действий, которые могут привести к захвату предприятия.