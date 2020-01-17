0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 150 0

В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке рейдерского захвата Микитасем

В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке рейдерского захвата Микитасем

В ПАО “Киевметрострой” заявляют об очередной попытке захвата предприятия рейдерами экс-главы “Укрстроя” Максима Микитася.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте компании.

“Сообщаем, что уже во второй раз, 21 января 2020 года, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований вопреки действующему постановлению Хозяйственного суда Киевской области по делу № 911/3136/19 от 19.12.2019 года была внесена запись о незаконной смене генерального директора ПАО “Киевметрострой”. Предыдущая попытка смены генерального директора, которая состоялась 27 декабря 2019 г., уже была отменена приказом министра юстиции № 4296/5 от 28.12.2019, но частный нотариус Змисловская, вопреки четкому запрету менять директора общества, установленному постановлением суда, зарегистрировала очередного незаконно избранного директора общества”, – отметили в “Киевметрострое”.

В компании уверены, что такие действия являются проявлением длительной попытки рейдерского захвата общества экс-главой “Укрбуда” Максимом Микитасем, прямого и незаконного вмешательства в хозяйственную деятельность ПАО “Киевметрострой” с целью завладения и растраты имеющихся у общества активов и средств.

“Правовую оценку действиям таких лиц должны дать суды и правоохранительные органы после рассмотрения соответствующих заявлений, поданных акционерами и обществом с целью защиты их интересов. Напоминаем, что 17 декабря 2019 г. была попытка рейдерского захвата управления обществом путем проведения внеочередного собрания акционеров общества лицами, не имеющими на то полномочий и с многочисленными грубыми нарушениями действующего законодательства Украины. Несмотря на распространяемые ложные заявления, общество работает в штатном плановом режиме и выполняет взятые на себя обязательства перед заказчиками, с обязательствами по строительству двух станций метро Сырецко-Печерской линии на жилой массив Виноградарь. Метро строится согласно срокам и видам работ, определенных договором к исполнению в период с 2018 до 2021 гг.” – заверили на предприятии.

Представители ПАО “Киевметрострой” также официально обратились в правоохранительные органы с целью недопущения противоправных действий, которые могут привести к захвату предприятия.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.