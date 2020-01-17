Как может повлиять на депозиты снижение учетной ставки - мнение банкира

НБУ намерен двигаться по пути снижения учетной ставки, что в любом случае повлияет на доходность вкладов.

Об этом заявили банкиры в ходе круглого стола Finhub “Что будет с депозитами в 2020 году?”

Когда учетная ставка упала в октябре, первые госбанки поочередно снизили проценты, а коммерческие не спешили их снижать. Они были в стадии ожидания – наблюдали за рынком, не будет ли притока клиентов. Однако украинцам, которые привыкли обслуживаться в госбанках, была более важна надежность банка, чем сниженный им процент.

“В любом случае процентная ставка будет снижаться. У нас, по моему прогнозу, депозитная ставка будет на уровне 11-12% к концу года”, – отметил Олег Кляпко, директор департамента розничного банкинга Укргазбанка.

По его словам, банки не пойдут на резкое уменьшение процентной ставки, несмотря на то, что сам регулятор будет снижать ее довольно резко и каждый месяц. Ведь банки клиентоориентированы и хотят подготовить своего клиента к этому снижению.

Банкир также указывает на важность сегментации вкладчиков. По его наблюдениям, вкладчики старшего возраста будут готовы вкладывать деньги под такие проценты. А молодое поколение, которое больше понимает различные инструменты этого рынка, будет искать другой выход, в частности вложение денег в собственное дело.

“Возможно, будет меняться менталитет или, скажем, традиционное желание населения зарабатывать деньги именно на депозитных вкладах. Их вполне могут заменить микро- и малый бизнес”, – предполагает Кляпко.

Стоит отметить, что в свою очередь депутаты предлагали освободить депозиты украинцев от налогов (законопроект №2422). Однако Олег Кляпко считает, что для вкладчиков этот налог, составляющий 18%, не является стоп-фактором, “ведь они понимают, за что платят и почему”.

“Я не считаю, что принимать этот законопроект нужно, в любом случае надо наполнять бюджет. Если есть благо, с которого ты получаешь дополнительный заработок, ты должен уплатить налог. А отмена нужно тогда, когда экономика наберет обороты, государство начнет зарабатывать и перевыполнять бюджет. Тогда можно послаблять все таксы”, – отметил он.