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Intel планирует снижать цены на процессоры

Intel планирует снижать цены на процессоры

Длительное время политика Intel в отношении цен на процессоры была неизменной – компания отказывалась от практики снижения цен. Но, столкнувшись с усилением конкуренции со стороны AMD и проблемами в освоении 10-нанометрового технологического процесса, Intel всё же была вынуждена начать снижать цены на свои CPU, чтобы оставаться конкурентоспособной.

По данным производителей компьютеров, Intel готовится вести конкурентную борьбу путём снижения цен на чипы. С большой долей вероятности можно говорить, что компания уже продаёт процессоры своим партнёрам по более низким ценам.

Более того, Intel может изначально снизить цены и на свои будущие процессоры Comet Lake. Компания всегда старалась избегать снижения цен на существующий модельный ряд чипов, предпочитая снижать стоимость устройств грядущих поколений.

По материалам ITC.ua
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