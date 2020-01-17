"Нова Пошта" планирует инвестировать в развитие 100 миллионов долларов за год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Руководство компании “Нова Пошта” запланировало инвестиции в развитие на 2020 год в размере 100 миллионов долларов.
Об этом написал соучредитель компании “Нова Пошта” Владимир Поперешнюк на своей странице в Facebook.
“В этом году мы запустим вторую очередь КИТа (Киевский инновационный центр), повысив мощность до 50 (с перспективой даже до 60) тысяч посылок в час. Планируем построить 4 крупные инновационных центра (Бровары, Днепр, Одесса, Харьков) с автоматизированной сортировочной системой”, – написал Поперешнюк.
“Мощности каждого составят до 20 тысяч посылок в час. Также построим, обновим и оснастим современным оборудованием десятки других терминалов в городах Украины”, – добавил он.
Соучредитель НП также сообщил о планах строительства первого грузового терминала с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов.
“Большая часть инвестиций пойдет на ИТ и развитие мобильных сервисов… Пока все ждут инвестиций из Давоса, внутренние инвесторы уже вкладывают в Украину”, – написал Поперешнюк.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%Вчера, 15:15 - 7137 8
Как может повлиять на депозиты снижение учетной ставки - мнение банкираВчера, 11:51 - 4129 7
"Воля" меняет тарифы с 1 февраляВчера, 11:10 - 5223 6
В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке рейдерского захвата МикитасемВчера, 12:25 - 1537 6
Украинские компании потребовали ввести пошлины на российское топливоВчера, 11:45 - 692 5
Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%Вчера, 15:15 - 7137 8
Межбанк: покупатели опасаются потенциального роста гривныВчера, 11:15 - 7085 2
"Воля" меняет тарифы с 1 февраляВчера, 11:10 - 5223 6
Когда полицейский может забрать авто на штрафплощадкуВчера, 13:00 - 4768 1
Как может повлиять на депозиты снижение учетной ставки - мнение банкираВчера, 11:51 - 4129 7
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Вчера, 17:10 - 141
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2572
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1486
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1352 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2244