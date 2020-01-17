"Нова Пошта" планирует инвестировать в развитие 100 миллионов долларов за год

Руководство компании “Нова Пошта” запланировало инвестиции в развитие на 2020 год в размере 100 миллионов долларов.

Об этом написал соучредитель компании “Нова Пошта” Владимир Поперешнюк на своей странице в Facebook.

“В этом году мы запустим вторую очередь КИТа (Киевский инновационный центр), повысив мощность до 50 (с перспективой даже до 60) тысяч посылок в час. Планируем построить 4 крупные инновационных центра (Бровары, Днепр, Одесса, Харьков) с автоматизированной сортировочной системой”, – написал Поперешнюк.

“Мощности каждого составят до 20 тысяч посылок в час. Также построим, обновим и оснастим современным оборудованием десятки других терминалов в городах Украины”, – добавил он.

Соучредитель НП также сообщил о планах строительства первого грузового терминала с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов.

“Большая часть инвестиций пойдет на ИТ и развитие мобильных сервисов… Пока все ждут инвестиций из Давоса, внутренние инвесторы уже вкладывают в Украину”, – написал Поперешнюк.