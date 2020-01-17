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Украине в собственность вернули имущественный комплекс в 146 млн гривен

Украине в собственность вернули имущественный комплекс в 146 млн гривен

Хозяйственный суд принял решение о возврате государству целостного имущественного комплекса Потаского комбината хлебопродуктов площадью более 43 тыс. кв. м стоимостью 146 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что данный объект является одним из пяти целостных имущественных комплексов хлебоприемных предприятий Черкасской области, которые незаконно получили форму частной собственности.

“Ранее было возвращено Шполянский, Уманский и Христиновский зерноперерабатывающие предприятия. Их общая стоимость – 365 млн грн. Вопрос возвращения имущества пятого – Тальнивского хлебоприемного предприятия стоимостью 164 млн грн в настоящее время является предметом судебного разбирательства Северного апелляционного хозяйственного суда”, – сообщили в Офисе генпрокурора.

По материалам РБК-Украина
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