Укрпочта хочет расширить перечень своих финуслуг

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В Верховной Раде повторно зарегистрирован законопроект №2788, которым хотят расширить перечень финуслуг в сфере почтовой связи.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Авторы указывают на проблему, что в связи с недостаточным банковским покрытием (только 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков) существует потребность в повышении уровня доступности финансовых услуг для граждан.
Законопроект предлагает разрешить почтовому оператору предоставлять следующие услуги:
Кредитование физических лиц и субъектов хозяйствования за счет собственных средств Укрпочта производить не будет. Вклады, привлеченные национальным оператором почтовой связи, приравниваются к банковским вкладам.
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Оператор также становится участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а регулировать его деятельность по предоставлению финуслуг будет Национальный банк.
Что это даст:
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