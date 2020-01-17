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Укрпочта хочет расширить перечень своих финуслуг

Укрпочта хочет расширить перечень своих финуслуг

В Верховной Раде повторно зарегистрирован законопроект №2788, которым хотят расширить перечень финуслуг в сфере почтовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Авторы указывают на проблему, что в связи с недостаточным банковским покрытием (только 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков) существует потребность в повышении уровня доступности финансовых услуг для граждан.

Законопроект предлагает разрешить почтовому оператору предоставлять следующие услуги:

  • открывать и обслуживать почтовые счета на территории Украины для зачисления зарплаты, пенсий, государственных социальных пособий, торговой выручки;
  • проводить расчетные банковские операции;
  • проводить валютообменные операции;
  • производить эмиссию платежных карт для обслуживания почтовых счетов и т.д.

Кредитование физических лиц и субъектов хозяйствования за счет собственных средств Укрпочта производить не будет. Вклады, привлеченные национальным оператором почтовой связи, приравниваются к банковским вкладам.

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Оператор также становится участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а регулировать его деятельность по предоставлению финуслуг будет Национальный банк.

Что это даст:

  • повысится уровень банковской доступности, безналичных расчетов, возможность использования свободных денежных средств населения в интересах развития экономики;
  • уменьшатся расходы бюджета на обеспечение доставки и выплаты пенсий, социальных пособий получателям;

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  • упростятся процедуры выплаты пенсий, социальных пособий и почтовых переводов;
  • получатели пенсий и социальных пособий получат возможность размещать собственные средства на почтовых счетах с целью их хранения, дополнительного дохода, безналичного использования.
По материалам Finance.UA
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