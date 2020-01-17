Глава Amazon вернул себе титул самого богатого человека в мире

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Глава американской компании Amazon Джефф Безос снова является самым богатым человеком на планете. Миллиардер уступил лидерство в этом престижном списке только на три дня.
Об этом пишет Forbes.
Безоса с первой ступеньки подвинул директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.
Сейчас состояние Безоса оценивается в 116,1 миллиарда долларов. За три дня оно выросло на 489 миллионов благодаря росту акций компании.
В то же время акции же LVMH упали на 1,1%. Арно потерял за тот же период 3,7 миллиардов, а его состояние теперь оценивается в 112,9 миллиардов долларов.
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