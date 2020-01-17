Украинские компании потребовали ввести пошлины на российское топливо

Компании “Укрнафта”, “Укртатнафта” и “Укргазвыдобування” потребовали от властей ввести пошлины в размере 8,46% на российское дизельное топливо и сжиженный газ. Они обратились с совместным заявлением к Минэкономики по факту антиконкурентных действий при поставках этого топлива в Украину, сообщила пресс-служба “Укртатнафты”.

Как указано в заявлении, нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что в России по схеме возврата из бюджета акцизов производителям компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов, что, по мнению заявителей, является субсидированием и нарушает нормы Всемирной торговой организации.

Пресс-служба “Укртатнафты” отмечает, что за счет такого субсидирования доля российских нефтепродуктов в общей структуре импорта Украиной дизельного топлива достигла 47%, а сжиженного газа – 55%. В компаниях утверждают, что введение пошлин не приведет к дефициту топлива и росту цен, поскольку внутреннее производство, импорт из Беларуси, Литвы и Польши, а также морские поставки являются конкурентными.

В компаниях считают, что введение таких пошлин, наоборот, приведет к перераспределению доли рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран и будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов.