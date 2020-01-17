В рейтинге социальной мобильности Украина перегнала лишь одного соседа

В рейтинге стран по социальной мобильности Всемирного экономического форума (ВЭФ, организатор международной встречи в швейцарском Давосе) Украина заняла 46 место из 82 рассмотренных стран. Наша страна в общем рейтинге, который отображает шансы добиться успеха, набрала 61,2 балла из 100 возможных. Наибольший балл Украине присудили по параметру здоровья населения.

Эксперты ВЭФ оценили нашу страну следующим образом:

Здоровье нации – 73 балла из 100;

Возможности по работе – 72 балла;

Социальная защита – 70 баллов;

Качество образования – 66 баллов;

Справедливая заработная плата – 64 балла;

Доступ к технологиям – 62 балла;

Условия работы – 59 баллов;

Доступность образования – 58 баллов

Инклюзивные институты – 41 балл.

Соседи Украины расположились следующим образом:

Польша – 30 место (69,1 балла).

Словакия – 32 (68,5).

Венгрия – 37 (65,5).

Россия – 39 (64,7).

Румыния – 42 (63,1).

Молдова – 49 (59,6).

Беларусь – (в рейтинге не представлена).

Первую тройку составили такие страны:

Дания (85,2 балла).

Норвегия (83,6).

Финляндия (83,6).

Напомним, в начале 2020-го в рейтинге инновационных экономик мира Украина заняла 56 место из 60-ти, опустившись за год на три позиции. Лидерство в списке получила Германия, которой удалось подвинуть Южную Корею, возглавлявшей рейтинг шесть лет подряд.