В рейтинге социальной мобильности Украина перегнала лишь одного соседа

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В рейтинге стран по социальной мобильности Всемирного экономического форума (ВЭФ, организатор международной встречи в швейцарском Давосе) Украина заняла 46 место из 82 рассмотренных стран. Наша страна в общем рейтинге, который отображает шансы добиться успеха, набрала 61,2 балла из 100 возможных. Наибольший балл Украине присудили по параметру здоровья населения.
Эксперты ВЭФ оценили нашу страну следующим образом:
Здоровье нации – 73 балла из 100;
Возможности по работе – 72 балла;
Социальная защита – 70 баллов;
Качество образования – 66 баллов;
Справедливая заработная плата – 64 балла;
Доступ к технологиям – 62 балла;
Условия работы – 59 баллов;
Доступность образования – 58 баллов
Инклюзивные институты – 41 балл.
Соседи Украины расположились следующим образом:
Польша – 30 место (69,1 балла).
Словакия – 32 (68,5).
Венгрия – 37 (65,5).
Россия – 39 (64,7).
Румыния – 42 (63,1).
Молдова – 49 (59,6).
Беларусь – (в рейтинге не представлена).
Первую тройку составили такие страны:
Дания (85,2 балла).
Норвегия (83,6).
Финляндия (83,6).
Напомним, в начале 2020-го в рейтинге инновационных экономик мира Украина заняла 56 место из 60-ти, опустившись за год на три позиции. Лидерство в списке получила Германия, которой удалось подвинуть Южную Корею, возглавлявшей рейтинг шесть лет подряд.
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