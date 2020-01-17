Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС – Кулеба

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Украина больше не претендует на создание таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур.
Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба во время дискуссии “Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год”.
Кулеба озвучил ключевые приоритеты, которые Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января.
Среди этих приоритетов он назвал интеграцию в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение “промышленного безвиза”, а также создание “новой повестки дня в сфере юстиции и свободы”, назвав последний пункт “вопросом, который уже перезрел”.
“Помимо этого, на повестке дня – присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли”, – добавил вице-премьер.
“В 2019 году у нас было 32 товарные позиции, по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны. То же самое – в 2018 году. Годом ранее таких позиций было 26. Это означает, что нам уже тесно в этих условиях”, – пояснил он.
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