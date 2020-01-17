В Киеве установят первую автоматическую парковку за 3,6 млн гривен

В Киеве установят первую в столице роторную (автоматическую) парковку за 3,6 миллионов гривен.

Об этом сообщил замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, передает сайт “Сегодня”.

“Мы запланировали установить роторную парковку в первом квартале 2020 года, но уже не во дворе мэрии, а на парковочной площадке Житнего рынка, там есть доступ к электропитанию. Эта парковка была закуплена несколько лет назад за бюджетные средства. Она совершенно новая и в разобранном виде хранилась на территории одного из коммунальных предприятий под охраной. Почему ее не поставили раньше, мне не известно. Сейчас месторасположение мы выбрали людное – Подол. Рядом находится несколько бизнес-центров, офисов, магазинов, рынок. То есть она должна быть востребованной в этом месте”, – рассказал он.

В инспекции по паркованию говорят, что автоматической парковкой смогут воспользоваться все желающие. Для ее установки необходимо построить мощный фундамент с заглублением в землю на полтора метра.

Скорее всего, по этой причине ее и не установили во дворе мэрии, поскольку нужно выкопать котлован на большую глубину, а там это не позволили сделать из-за обилия под землей разных коммуникаций.

“Эксперимент, который начали наши коллеги три года назад, должен быть завершен. Управлять первой механической парковкой будет КП “Житний рынок”. Парковка будет передана им с баланса Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Роторная парковка рассчитана на 12 автомест. По площади она занимает всего два с половиной парковочных места. То есть на месте двух машин будет стоять 12. Стоимость одного часа паркования будет составлять, скорее всего, 7 или 10 гривен”, – добавляет Рахматуллин.