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В какой валюте хранят деньги украинцы

В какой валюте хранят деньги украинцы

Украинцы больше доверяют гривне, поэтому клиенты банков стали оставлять больше депозитов в нацвалюте.

Об этом сообщили банкиры во время круглого стола Finclub “Что будет с депозитами в 2020 году?”.

«Украинцы больше экономят в гривне. Стратегия однозначно [направлена – ред.] на снижение депозитного портфеля валютных вкладов и на увеличение доли гривневых вкладов», – указал Андрей Прусов, заместитель председателя Правления Банка Форвард.

По его словам, банк зафиксировал больше притока депозитов в гривне и постепенное снижение долларовых вкладов.

«Однако однозначной тенденции к тому, что снятие валюты приводило к покупке гривны и размещению ее на вклады, мы не заметили. Но то, что вклады стали чаще делать в гривне – это я могу подтвердить», – утверждает Прусов.

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По словам Михаила Довбенко, заместителя председателя Правления Индустриалбанка, спрос на депозитные продукты был таким, что банки отказались от традиционных предновогодних акций.

«В нашем банке даже за декабрь и первую половину января депозитный портфель физлиц рос. Даже без праздничных продуктов банки чувствуют себя нормально», – заявил он.

Банкиры объясняют, НБУ снижал учетную ставку и укреплялась гривна. Из-за этого клиенты, которые зарабатывали 17-18%, шли в банки и увеличивали объемы депозитов.

«Украинцы спешили заскочить в последний вагон: в 4 квартале снижались ставки по ОВГЗ, поэтому банки начали думать о развитии кредитования, а для этого необходимо снижать ставки и по депозитам», – отметил директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко.

Справка Finance.ua:

  • Как свидетельствует статистика НБУ, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,733 миллиарда гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 28,5%, до 17,160 миллиарда долларов.
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По материалам Finance.UA
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