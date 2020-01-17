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Почти каждый 10-й гектар сельхозземель в Украине находится в "тени" (исследование)

Почти каждый 10-й гектар сельхозземель в Украине находится в "тени" (исследование)

Стоимость урожая, собранного с незарегистрированных земельных участков Украины в 2019 году, составляет более 88,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует исследование EOS Crop Monitoring.

По объемам теневого рынка агропродукции лидируют Николаевская и Одесская области. Суммарно там выращивают незадекларированные культуры на почти 800 тыс га.

“Спутниковый онлайн-сервис EOS Crop Monitoring позволяет оценить реальное состояние посевных площадей, увидеть, что на них растет, и сопоставить эти данные с публичной кадастровой картой Украины.

Недавно благодаря этому сервису обнаружили, что 4,3 млн га полей не зарегистрированы в государственном кадастре”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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