В 2019 году СЭП ежедневно обрабатывала около 1,5 млн платежей на сумму 130 млрд грн

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В 2019 году через систему электронных платежей Национального банка Украины было проведено 384 млн начальных платежей на сумму более 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и 28% по сумме, чем в 2018 году (357 млн начальных платежей на сумму 25 трлн грн соответственно).
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“В течение прошлого года в СЭП в среднем за день обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 130 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня около 10 млн платежей. Подавляющее большинство начальных платежей в 2019 году направлены в систему банками Украины и их филиалами – 93% от их общего количества”, – говорится в сообщении.
По количеству чаще обрабатывались мелкие платежи:
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По сумме больше платежей приходилось на крупные платежи:
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