В 2019 году СЭП ежедневно обрабатывала около 1,5 млн платежей на сумму 130 млрд грн

В 2019 году через систему электронных платежей Национального банка Украины было проведено 384 млн начальных платежей на сумму более 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и 28% по сумме, чем в 2018 году (357 млн ​​начальных платежей на сумму 25 трлн грн соответственно).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“В течение прошлого года в СЭП в среднем за день обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 130 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня около 10 млн платежей. Подавляющее большинство начальных платежей в 2019 году направлены в систему банками Украины и их филиалами – 93% от их общего количества”, – говорится в сообщении.

По количеству чаще обрабатывались мелкие платежи:

до 1 тыс. грн – 51%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн – 45%;

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от 100 тыс. грн – 4%.

По сумме больше платежей приходилось на крупные платежи:

до 1 тыс. грн – менее 1%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн – 6%;

от 100 тыс. грн – 93%.

Справка Finance.ua:

Участниками СЭП по состоянию на 1 января 2020 года были 75 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.

С апреля 2020 года запланирован переход на расширенный регламент работы СЭП в формате 23/7.