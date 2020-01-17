Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанциях

За 2019 год киевские владельцы домашних электростанций заработали на энергии солнца 6,5 млн грн.

Об этом сказано на сайте Yasno.

Сейчас в Киеве насчитывается 177 домохозяйств, которые производят электроэнергию для собственных нужд, а избыток продают в сеть.

Справка Finance.ua

Как можно установить домашнюю солнечную электростанцию:

оформить в облэнерго узел учета электроэнергии: как потребляемой, так и продаваемой.

Для этого понадобится такой пакет документов:

паспорт; идентификационный код; документ о собственности на дом и на участок; документ на поставку электроэнергии на 220 В, заключенный с облэнерго ранее; план участка со всеми объектами и коммуникациями.

заявление-уведомление (заявление на “зеленый” тариф);

паспорта на солнечные панели, инверторы и другую технику;

линейная схема подключения.

Лидерами по установке частных СЭС являются Киевская, Днепропетровская и Тернопольская области.

Срок окупаемости солнечной электростанции – величина приблизительная. На генерацию электроэнергии влияют факторы, которые невозможно предусмотреть: количество солнечных дней в году, процент потерь генерации от перегрева панелей, количество потребленной электроэнергии, загрязненность поверхности фотомодулей и форс-мажорные обстоятельства, например повреждения ЛЭП.