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Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанциях

Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанциях

За 2019 год киевские владельцы домашних электростанций заработали на энергии солнца 6,5 млн грн.

Об этом сказано на сайте Yasno.

Сейчас в Киеве насчитывается 177 домохозяйств, которые производят электроэнергию для собственных нужд, а избыток продают в сеть.

Справка Finance.ua

Как можно установить домашнюю солнечную электростанцию:

  • оформить в облэнерго узел учета электроэнергии: как потребляемой, так и продаваемой.

Для этого понадобится такой пакет документов:

  • паспорт; идентификационный код; документ о собственности на дом и на участок; документ на поставку электроэнергии на 220 В, заключенный с облэнерго ранее; план участка со всеми объектами и коммуникациями.
  • заявление-уведомление (заявление на “зеленый” тариф);
  • паспорта на солнечные панели, инверторы и другую технику;
  • линейная схема подключения.

Лидерами по установке частных СЭС являются Киевская, Днепропетровская и Тернопольская области.

Срок окупаемости солнечной электростанции – величина приблизительная. На генерацию электроэнергии влияют факторы, которые невозможно предусмотреть: количество солнечных дней в году, процент потерь генерации от перегрева панелей, количество потребленной электроэнергии, загрязненность поверхности фотомодулей и форс-мажорные обстоятельства, например повреждения ЛЭП.

По материалам Finance.UA
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