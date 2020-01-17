Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанциях

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За 2019 год киевские владельцы домашних электростанций заработали на энергии солнца 6,5 млн грн.
Об этом сказано на сайте Yasno.
Сейчас в Киеве насчитывается 177 домохозяйств, которые производят электроэнергию для собственных нужд, а избыток продают в сеть.
Как можно установить домашнюю солнечную электростанцию:
Для этого понадобится такой пакет документов:
Лидерами по установке частных СЭС являются Киевская, Днепропетровская и Тернопольская области.
Срок окупаемости солнечной электростанции – величина приблизительная. На генерацию электроэнергии влияют факторы, которые невозможно предусмотреть: количество солнечных дней в году, процент потерь генерации от перегрева панелей, количество потребленной электроэнергии, загрязненность поверхности фотомодулей и форс-мажорные обстоятельства, например повреждения ЛЭП.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в Украине5 ч. назад - 1870 12
Обнародованы зарплаты министровВчера, 12:45 - 2050 11
Украинцам пересчитали платежки за теплоВчера, 15:19 - 3234 10
Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"3 ч. назад - 4024 9
Введен новый налог на продажу автомобилейВчера, 11:00 - 21021 9
Долг по уплате ЕСВ не является налоговым долгом - ГФСВчера, 19:14 - 15938 4
В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналкуВчера, 19:00 - 11670 1
В Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услугаВчера, 14:00 - 4971 1
Депутаты предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"3 ч. назад - 4024 9
Украинцам пересчитали платежки за теплоВчера, 15:19 - 3234 10
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 1996
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1198
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1123 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2047
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2147 1