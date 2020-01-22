LG запатентовала смартфон с гибким дисплеем-обложкой

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Несмотря на появление в продаже ряда смартфонов со сгибаемыми дисплеями, южнокорейская LG не торопится с презентацией собственного решения в данном сегменте гаджетов. Но вскоре релиз такой новинки может состояться: в сети засветилась патентная документация с описанием оригинального устройства с гибким экраном, выполняющим роль своеобразной обложки для самого аппарата.
Согласно документу, гибкий дисплей, одновременно выполняющий роль чехла и расширяющий рабочую сенсорную область, будет загибаться на правую сторону корпуса и полностью покрывать тыльную панель гаджета. При желании владелец сможет развернуть гибкий дисплей, превратив смартфон в планшет.
Любопытно, что на схематических изображениях LG не придерживается современных дизайнерских тенденций — над дисплеем расположена широкая рамка, на которой размещён модуль камеры со вспышкой. К слову, камера тут выполняет и роль фронтальной за счёт того, что дисплей у гаджета может быть с любой стороны.
Из особенностей концептуального устройства стоит отметить наличие порта USB Type-C, стандартного 3,5-миллиметрового аудиопорта и отсутствие боковых кнопок регулировки громкости. Сканер отпечатков пальцев, по всей видимости, производитель интегрирует под экран.
Планирует ли LG действительно выпустить подобный гаджет с гибким поворотным дисплеем-обложкой, или он так и останется «устройством на бумаге», пока неизвестно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доходы физлиц хотят облагать налогами по прогрессивной шкалеВчера, 12:03 - 38241 88
Как покупать через интернет с Китая просто?Вчера, 10:30 - 2260 13
Украина и Польша начали виртуальный реверс газаВчера, 19:25 - 340 5
Дома Укрбуда: Киевгорстрой начал процесс инвентаризацииВчера, 12:44 - 1089 5
В Украине запускается новый цифровой банк O.BankВчера, 14:47 - 3266 5
Доходы физлиц хотят облагать налогами по прогрессивной шкалеВчера, 12:03 - 38241 88
В Укравтодоре показали, какие новые окружные появятся в 2020 году (карта)Вчера, 09:13 - 3794
В Украине запускается новый цифровой банк O.BankВчера, 14:47 - 3266 5
Е-паспорта в Украине: Минцифры назвало дату запускаВчера, 08:06 - 2930
Частные бухгалтеры, обслуживающие ФЛП, начнут проверять операции клиентовВчера, 11:10 - 2636 1
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)Вчера, 16:10 - 169
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)Позавчера, 16:10 - 409
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 561
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3240
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1764