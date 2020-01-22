LG запатентовала смартфон с гибким дисплеем-обложкой

Несмотря на появление в продаже ряда смартфонов со сгибаемыми дисплеями, южнокорейская LG не торопится с презентацией собственного решения в данном сегменте гаджетов. Но вскоре релиз такой новинки может состояться: в сети засветилась патентная документация с описанием оригинального устройства с гибким экраном, выполняющим роль своеобразной обложки для самого аппарата.

Согласно документу, гибкий дисплей, одновременно выполняющий роль чехла и расширяющий рабочую сенсорную область, будет загибаться на правую сторону корпуса и полностью покрывать тыльную панель гаджета. При желании владелец сможет развернуть гибкий дисплей, превратив смартфон в планшет.

Любопытно, что на схематических изображениях LG не придерживается современных дизайнерских тенденций — над дисплеем расположена широкая рамка, на которой размещён модуль камеры со вспышкой. К слову, камера тут выполняет и роль фронтальной за счёт того, что дисплей у гаджета может быть с любой стороны.

Из особенностей концептуального устройства стоит отметить наличие порта USB Type-C, стандартного 3,5-миллиметрового аудиопорта и отсутствие боковых кнопок регулировки громкости. Сканер отпечатков пальцев, по всей видимости, производитель интегрирует под экран.

Планирует ли LG действительно выпустить подобный гаджет с гибким поворотным дисплеем-обложкой, или он так и останется «устройством на бумаге», пока неизвестно.