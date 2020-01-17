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В браузере Opera выдают кредиты под 438% годовых

В браузере Opera выдают кредиты под 438% годовых

Компания Hindenburg Research, которая специализируется на судебно-финансовых исследованиях, опубликовала отчет, где утверждается, что браузер Opera работает с четырьмя приложениями для Android, нарушающими политику Google Play Store в вопросах кредитования.

Как сообщает Engadget, речь идет о приложениях CashBean, OKash, OPay и OPesa, которые ориентированы на Индию, Кению и Нигерию.

Эти приложения предлагают кредиты с годовой процентной ставкой 33% или менее, однако фактические процентные ставки оказались значительно выше. В частности, в OPesa размер процентов по кредиту и вовсе достигает 438% годовых.

Несмотря на то, что в приложениях сроки кредитования варьируются от 91 до 365 дней, реальная продолжительность выданных кредитов была не более 29 дней (для OKash), а чаще всего — 15 дней, что намного ниже 60-дневного минимума, который требует Google.

Издание отмечает, что для тех заемщиков, которые не вовремя платили по кредиту, условия еще больше ухудшались. Так, задержка платежа всего на один день автоматически повышала годовую процентную ставку уже до 876%.

Кроме того, по сообщениям, приложения сканировали контакты на мобильном устройстве, чтобы беспокоить семью, друзей и других людей звонками и текстовыми сообщениями в надежде, что это заставит клиентов выплатить долг по кредиту. Эти же уведомления часто угрожали судебным иском.

В Hindenburg Research предполагают, что Opera использует кредитные приложения для искусственного поддержания своего финансового роста, несмотря на более низкую норму прибыли по сравнению с основным бизнесом на рынке браузеров.

Также предполагается, что компания вложила миллионы долларов в приложения и организации, принадлежащие ее генеральному директору.

По информации издания, Google может легко удалить кредитные приложения из Play Store, а репутация Opera может быть разрушена.

По материалам Дело
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