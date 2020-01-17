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Благотворительных взносов в больнице не будет - министр здравоохранения

Благотворительных взносов в больнице не будет - министр здравоохранения

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая надеется, что врачи не будут требовать неформальные платежи от пациентов, ведь заведения, кроме контракта с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), смогут получать другие средства за платные услуги.

Об этом она сообщила в интервью для издания “Сегодня”.

“Я надеюсь, что неформальные платежи больницы вообще требовать не будут. Поскольку заведения, кроме контракта с НСЗУ, получают возможность получать другие средства за платные услуги, или из местного бюджета, от страховых компаний. Местный бюджет может создать местные программы по тем или иным заболеваниям. Это означает, что законных способов получать официальные платежи достаточно много. Неформальных платежей, благотворительных взносов – не будет. Если такие вещи будут, для этого есть горячая линия 1677, по которой мы будем собирать такие жалобы”, – рассказала Скалецкая.

Она также отметила, что есть несколько моделей, как может дофинансироваться система оказания медицинской помощи, и министерство может уже с апреля присоединиться к экспертным обсуждениям по этому поводу.

“Работа над законопроектами ведется больше в парламенте. Мы поддерживаем конституционные решения, связанные с дополнительным финансированием получения медицинской помощи. Но сегодня мы такие решения не готовим, у нас есть более важные вопросы, как правильно запустить с 1 апреля второе звено. Также в этом году мы рассчитываем, что будем иметь широкое обсуждение подготовки законопроекта модели страхового медицинского обеспечения, которое позволит дофинансировать оказание медицинской помощи. На сегодня есть разные мнения, как это сделать, пока у нас нет рабочей группы. Возможно, после 1 апреля мы присоединимся к экспертным обсуждениям”, – добавила министр.

По материалам Сегодня
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