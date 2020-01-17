Украина может запретить въезд авто на приднестровских номерах

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Правительство Украины планирует с 1 апреля запретить въезд на территорию страны автомобилей с приднестровскими номерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Как сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику, молдавские пограничники ввели временные ограничения для проезда приднестровских авто через молдавско-украинскую границу, чтобы подготовиться к запрету, который планирует ввести Украина.
“Наши коллеги из Украины предупредили, что с 1 апреля они не будут впускать автомобили с приднестровскими номерами. Поэтому специалисты из государственных органов страны в течение 10 дней проверили в тестовом режиме, как действовать, если автомобили не будут пускать”, – заявил Кику.
При этом в посольстве Украины в Молдове заявили, что на данный момент нет официального решения по данному вопросу.
“Этот вопрос обсуждается на уровне правительства Украины. Официального уведомления мы пока не получали”, – отметили в посольстве.
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