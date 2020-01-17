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Долг по уплате ЕСВ не является налоговым долгом - ГФС

Долг по уплате ЕСВ не является налоговым долгом - ГФС

Задолженность по уплате единого социального взноса не может быть причиной перевода ФЛП с упрощенной системы налогообложения на общую.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

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Как отмечают в налоговой службе, долг по уплате ЕСВ не является налоговым долгом. Он не является основанием для исключения такого плательщика из реестра плательщиков единого налога.

Предусмотрена ли рассрочка – ни рассрочки и отсрочки сумм задолженности по ЕСВ не предусмотрено, задолженность не подлежит списанию.

Справка Finance.ua:

16 января Верховная Рада приняла закон, по которому подняла лимиты дохода ФЛП в год:

  • Для 1 группы установили 1 млн грн.
  • Для 2 группы лимит вырос до 5 млн грн.
  • Для 3 группы – до 7 млн ​​грн.
По материалам Finance.UA
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