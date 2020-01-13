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Увеличились размеры необлагаемых доходов физлиц

Увеличились размеры необлагаемых доходов физлиц

Новые размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2020 год повлияли на ряд показателей оплаты труда и порядок налогообложения доходов.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Размер минимальной заработной платы повлиял на такие показатели:

  • необлагаемый размер суточных – 472,30 грн в день в пределах Украины. Расходы на командировки, не подтвержденные документально, на питание и финансирование других собственных нужд физического лица (суточные расходы), понесенные в связи с такой командировкой в пределах территории Украины, не облагаются НДФЛ и военным сбором (ВС), если их размер не превышает 472,30 грн в день;

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  • необлагаемая нецелевая благотворительная помощь – 2 940 грн. Не облагается НДФЛ и ВС нецелевая благотворительная помощь, в том числе материальная, которая предоставляется резидентами – юридическими или физическими лицами в пользу плательщика НДФЛ в течение отчетного налогового года. Сумма превышения нецелевой помощи над указанным размером включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика НДФЛ как другие доходы и подлежит обложению НДФЛ по ставке 18% и ВС – 1,5%;
  • стоимость необлагаемых налогов детских подарков – 168,16 грн (2 102 грн х 8%), если такие подарки получены с 01 января по 15 января и с 15 ноября по 31 декабря 2020 года;
  • максимальная величина базы начисления ЕСВ (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) составляет 15 размеров МЗП – 70 845 гривен (4 723 грн х 15);
  • минимальный страховой взнос по ЕСВ – составляет 1 039,06 грн (4 723 грн х 22 %).

Справка Finance.ua:

  • С 1 января минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месяц, 28,31 грн в час.
  • Прожиточный минимум для трудоспособного лица с 1 января составляет 2 102 грн.
По материалам Finance.UA
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