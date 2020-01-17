Амстердам поможет молодежи расплатиться с долгами, чтобы она начала «новую жизнь»

Амстердам запустил пилотную программу постепенного списания долгов для молодежи, чтобы помочь ей получить образование или устроиться на работу.

Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что программа заработает с февраля 2020 года. Для каждого ее участника назначат тренера, с которым они вместе составят план по выплате долга.

По плану, городской банк города будет договариваться с кредиторами амстердамцев для постепенного списания их долгов. Им выплатят по 750 евро долга каждого участника программы. Затем сумму помощи могут увеличить, если амстердамец поступит в университет или устроится на программу профессиональной подготовки.

«Долги приводят к значительному стрессу. А когда речь идет о молодежи, то долги часто определяют их будущее, – говорит заместитель мэра Амстердама Марйолейн Морманом. – Большинство этой молодежи начинает взрослую жизнь в долгах и из-за невезения или незнания оказывается в ситуации, когда они не могут обойтись без помощи. Вот почему мы собираемся помочь им, чтобы они могли начать новую жизнь».

По официальным данным, 34% амстердамцев в возрасте от 18 до 34 лет имеют долги.