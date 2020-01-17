Амстердам поможет молодежи расплатиться с долгами, чтобы она начала «новую жизнь»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Амстердам запустил пилотную программу постепенного списания долгов для молодежи, чтобы помочь ей получить образование или устроиться на работу.
Об этом сообщает The Guardian.
Сообщается, что программа заработает с февраля 2020 года. Для каждого ее участника назначат тренера, с которым они вместе составят план по выплате долга.
По плану, городской банк города будет договариваться с кредиторами амстердамцев для постепенного списания их долгов. Им выплатят по 750 евро долга каждого участника программы. Затем сумму помощи могут увеличить, если амстердамец поступит в университет или устроится на программу профессиональной подготовки.
«Долги приводят к значительному стрессу. А когда речь идет о молодежи, то долги часто определяют их будущее, – говорит заместитель мэра Амстердама Марйолейн Морманом. – Большинство этой молодежи начинает взрослую жизнь в долгах и из-за невезения или незнания оказывается в ситуации, когда они не могут обойтись без помощи. Вот почему мы собираемся помочь им, чтобы они могли начать новую жизнь».
По официальным данным, 34% амстердамцев в возрасте от 18 до 34 лет имеют долги.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обнародованы зарплаты министровВчера, 12:45 - 1501 9
Украинцам пересчитали платежки за теплоВчера, 15:19 - 2169 8
Введен новый налог на продажу автомобилейВчера, 11:00 - 16857 6
Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить богатоВчера, 21:36 - 734 5
Дубилет хочет упростить общение бизнеса с военкоматамиВчера, 11:11 - 1443 5
Введен новый налог на продажу автомобилейВчера, 11:00 - 16857 6
ПФУ снизил показатель средней зарплатыВчера, 09:01 - 12955 1
Долг по уплате ЕСВ не является налоговым долгом - ГФСВчера, 19:14 - 7564 1
Что должны помнить предприниматели о РРО в 2020 годуВчера, 08:00 - 6539 3
В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналкуВчера, 19:00 - 5141 1
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 1799
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1112
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1056 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1992
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2107 1