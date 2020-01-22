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Каждый пятый работник в Чехии - украинец

Каждый пятый работник в Чехии - украинец

Украинцы составляют одну из самых многочисленных групп иностранцев, работающих в Чехии.

Об этом со ссылкой на данные Чешского статистического управления по международной миграции сообщает Радио Прага.

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“Каждый третий иностранный работник в Чехии – словак, а каждый пятый – украинец”, – отметила специалист статуправления Ярмила Марешова.

Всего в Чехии работает более 600 тысяч иностранцев, что составляет около 13% всех работников. Большинство иностранцев – это украинцы, словаки и вьетнамцы, значительную долю составляют также граждане РФ, Польши, Болгарии и Румынии.

Кроме того, каждый седьмой житель Праги – также иностранец.

Напомним, по данным на 31 декабря 2018 года, в столице Чехии проживали более 51 тысяч украинцев, словаков – более 31 500 и почти 24 тысяч россиян. Выходцы из этих трех стран составляют более половины от всех иностранцев в Праге. Четвертая по величине группа – вьетнамцы, их насчитали более 13 тысяч человек.

По материалам УКРИНФОРМ
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