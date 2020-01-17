Маск сказал, когда состоится первый пилотируемый полет Dragon Crew

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Первый коммерческий пилотируемый полет американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon запланирован на начало второго квартала текущего года.
Об этом сообщил глава компании-разработчика SpaceX Илон Маск во время пресс конференции по итогам успешного испытания системы аварийного спасения.
Маск уточнил, что сроки такого пуска определялись совместно SpaceX и руководством NASA.
“Я считаю, что необходимое для запуска пилотируемого Crew Dragon оборудование будет готово к концу февраля, но не позднее марта”, – сказал он, подчеркнув, что проверки всех систем и узлов оборудования будут проводиться три-четыре и более раз.
Напомним, сейчас экипажи на Международную космическую станцию отправляют российские ракеты Союз, и успех корабля Маска грозит привести к многомиллионным потерям для космической отрасли РФ, и без того страдающей из-за санкций.
В гонке также участвует корабль Starliner, который разрабатывается компанией Boeing с участием NASA.
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