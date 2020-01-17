Маск сказал, когда состоится первый пилотируемый полет Dragon Crew

Первый коммерческий пилотируемый полет американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon запланирован на начало второго квартала текущего года.

Об этом сообщил глава компании-разработчика SpaceX Илон Маск во время пресс конференции по итогам успешного испытания системы аварийного спасения.

Маск уточнил, что сроки такого пуска определялись совместно SpaceX и руководством NASA.

“Я считаю, что необходимое для запуска пилотируемого Crew Dragon оборудование будет готово к концу февраля, но не позднее марта”, – сказал он, подчеркнув, что проверки всех систем и узлов оборудования будут проводиться три-четыре и более раз.

Напомним, сейчас экипажи на Международную космическую станцию отправляют российские ракеты Союз, и успех корабля Маска грозит привести к многомиллионным потерям для космической отрасли РФ, и без того страдающей из-за санкций.

В гонке также участвует корабль Starliner, который разрабатывается компанией Boeing с участием NASA.