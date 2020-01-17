Дубилет хочет упростить общение бизнеса с военкоматами

Кабинет министров планирует реализовать проект, по которому бизнес будет отправлять отчеты относительно военных комиссариатов в электронной форме через налоговую.

Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в своем Telegram.

По его словам, одна из постоянных жалоб, которую приходится слышать от украинских бизнесменов в отношении излишней бюрократии, касается военкоматов.

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“По нашим законам компании обязаны с ними постоянно переписываться в отношении своих сотрудников. Понятно, что вся переписка исключительно в бумажной форме”, – сообщает Дубилет.

В связи с этим Кабмин хочет реализовать проект, предусматривающий:

что касается подачи компаниями отчетности в налоговую службу в отношении сотрудников – добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и таким образом устранить бумажные документы;

что касается передачи бизнесом в военкоматы изменений в данных своих сотрудников – сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес.

Что это даст: государству не нужно тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.

Сейчас Правительство работает над планом реализации проекта в этом году.