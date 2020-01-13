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В Киеве задержали следователя, получившего взятку за закрытие уголовного дела

В Киеве задержали следователя, получившего взятку за закрытие уголовного дела

Следователи Государственного бюро расследований задержали в Киеве старшего следователя Деснянского управления полиции за получение взятки.

Сообщается, что следователь получил 30 тысяч гривен за закрытие уголовного дела и непривлечение гражданина к уголовной ответственности за мошенничество.

“В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества”, – сообщили в ГБР.

По материалам РБК-Украина
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