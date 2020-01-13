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АМКУ рекомендует тепловикам снизить начисления за тепло и горячую воду

АМКУ рекомендует тепловикам снизить начисления за тепло и горячую воду

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал теплоснабжающим предприятиям снизить потребителям начисления за отопление и горячую воду.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Что это значит: тепловики должны изменить размеры начислений за отопление и горячую воду, а также произвести в полном объеме перерасчеты всем категориям потребителей за предоставленные, предоставленные не в полном объеме и/или несоответствующего качества услуги, учитывая условия аномально теплой зимы.

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Основанием для снижения начислений в комитете назвали снижение более чем на 20% цены на природный газ, который является основной составляющей себестоимости тепловой энергии.

Как сэкономить на коммуналке

На какой период: рекомендуется снижать суммы в платежках ежемесячно, начиная с января 2020 года и до окончания отопительного периода.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января по 1 мая 2020 года в Украине на государственном уровне утвержден фиксированный тариф на газ для всех потребителей газа.
  • Гарантированная цена автоматически действует для всех украинцев с 1 января 2020 года и составляет 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС.
По материалам Finance.UA
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