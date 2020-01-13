АМКУ рекомендует тепловикам снизить начисления за тепло и горячую воду

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал теплоснабжающим предприятиям снизить потребителям начисления за отопление и горячую воду.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Что это значит: тепловики должны изменить размеры начислений за отопление и горячую воду, а также произвести в полном объеме перерасчеты всем категориям потребителей за предоставленные, предоставленные не в полном объеме и/или несоответствующего качества услуги, учитывая условия аномально теплой зимы.
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Основанием для снижения начислений в комитете назвали снижение более чем на 20% цены на природный газ, который является основной составляющей себестоимости тепловой энергии.
На какой период: рекомендуется снижать суммы в платежках ежемесячно, начиная с января 2020 года и до окончания отопительного периода.
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