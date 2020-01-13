Налог на недвижимость: что заплатим в 2020

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Налог на жилую недвижимость платят физические лица – собственники жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности, превышает установленный лимит – льготную площадь (независимо от количества объектов).
Об этом сообщает пресс служба Главного управления ГНС в Киевской области.
Что облагается налогом:
Налог взимается за площади недвижимости, превышающие установленный лимит, к примеру, если площадь квартиры 80 кв. м, то налог будет начислен за 20 кв. м.
Когда указанная льгота не предоставляется:
Размер налога:
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В налоговой службе отмечают, что в 2020 году налог уплачивается за 2019 год.
Налоговые уведомления-решения – физическим лицам должны прийти до 1 июля 2020 года, а уплатить сумму определенного в нем налога необходимо в течение 60 дней после его получения.
Владельцы жилой недвижимости, которые должны платить налог, но не получили налогового уведомления-решения, могут обратиться в налоговую добровольно и провести сверку данных по:
В случае если налоговые органы отразят такой объект недвижимости в базе (например, после операции по купле-продаже, оформления в реестре), владельцу придется заплатить налог сразу за последние три года.
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