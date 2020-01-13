Налог на недвижимость: что заплатим в 2020

Налог на жилую недвижимость платят физические лица – собственники жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности, превышает установленный лимит – льготную площадь (независимо от количества объектов).

Об этом сообщает пресс служба Главного управления ГНС в Киевской области.

Что облагается налогом:

квартиры площадью более 60 кв. м;

частные дома площадью более 120 кв. м;

Налог взимается за площади недвижимости, превышающие установленный лимит, к примеру, если площадь квартиры 80 кв. м, то налог будет начислен за 20 кв. м.

Когда указанная льгота не предоставляется:

если площадь жилья превышает пятикратный размер необлагаемой налогом площади, и на объекты налогообложения, используемые их владельцами с целью получения доходов (предоставляются в аренду, лизинг, используются в предпринимательской деятельности).

Размер налога:

устанавливают по своему решению сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, созданных в соответствии с законом и перспективным планом формирования территории общин, в зависимости от местоположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости;

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ставка налога на общегосударственном уровне ограничена – не более 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года за 1 квадратный метр;

в 2020 году размер минимальной заработной платы составляет 4723 грн., таким образом, максимальная ставка налога составит 70,84 грн за 1 кв. м.

В налоговой службе отмечают, что в 2020 году налог уплачивается за 2019 год.

Налоговые уведомления-решения – физическим лицам должны прийти до 1 июля 2020 года, а уплатить сумму определенного в нем налога необходимо в течение 60 дней после его получения.

Владельцы жилой недвижимости, которые должны платить налог, но не получили налогового уведомления-решения, могут обратиться в налоговую добровольно и провести сверку данных по:

объектам жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долям, находящимся в собственности плательщика налога;

размеру общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности плательщика налога;

праву на пользование льготой по уплате налога;

размеру ставки налога;

начисленной сумме налога.

В случае если налоговые органы отразят такой объект недвижимости в базе (например, после операции по купле-продаже, оформления в реестре), владельцу придется заплатить налог сразу за последние три года.