Мер Киева сообщил, когда собираются закончить Подольско-Воскресенский мост (видео)

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Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, активные работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода не прекращаются и зимой.
Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.
Установка натяжных тросов, которые будут обеспечивать надежность удержания конструкций моста, рассчитанных под автомобильное сообщение и линию метрополитена, изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert.
“Я был на заводе и мы договорились об их закупке весной прошлого года. В начале апреля этого года немецкое предприятие должно поставить 68 гигантских тросов. Первую партию Киев уже получил. И специалисты начинают подготовительные работы, чтобы с мая начать монтаж этих подвесов. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост “встанет” на свое место”, – сказал он.
Относительно даты открытия моста, он сообщил, что “мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский. И приступить к активным работам по строительству метро”.
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