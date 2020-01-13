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Мер Киева сообщил, когда собираются закончить Подольско-Воскресенский мост (видео)

Мер Киева сообщил, когда собираются закончить Подольско-Воскресенский мост (видео)

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, активные работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода не прекращаются и зимой.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

Установка натяжных тросов, которые будут обеспечивать надежность удержания конструкций моста, рассчитанных под автомобильное сообщение и линию метрополитена, изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert.

“Я был на заводе и мы договорились об их закупке весной прошлого года. В начале апреля этого года немецкое предприятие должно поставить 68 гигантских тросов. Первую партию Киев уже получил. И специалисты начинают подготовительные работы, чтобы с мая начать монтаж этих подвесов. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост “встанет” на свое место”, – сказал он.

Относительно даты открытия моста, он сообщил, что “мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский. И приступить к активным работам по строительству метро”.

Справка Finance.ua:

  • Подольско-Воскресенский мост строят с 2003 года. Документы о планах его строительства датированы еще 1979 годом.
  • Протяженность мостового перехода – более 10 километров.
По материалам Finance.UA
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