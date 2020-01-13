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Штрафы и до 7 лет тюрьмы: представили закон о дезинформации

Штрафы и до 7 лет тюрьмы: представили закон о дезинформации

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации, направленный на фактический контроль СМИ на период российской агрессии.

Распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего нарушения в течение одного года, наказывается штрафом в размере 1000 минимальных зарплат (4,7 млн гривен) за каждый случай нарушения. При этом отказ от добровольного опровержения повлечет штраф в 2000 минимальных зарплат (9,4 млн гривен) за каждый случай.

Кроме того, удаление такого материала или изменение его адреса повлечет штраф в 5 минимальных зарплат (23,6 тыс. гривен).

Систематическая массовая дезинформация о фактах, которые представляют угрозу национальной безопасности и территориальной целостности, будут наказываться штрафом от 5000 до 10 000 необлагаемых минимумов или исправительными работами до 2 лет.

Распространение дезинформации с использованием ботов или специально организованных фейковых аккаунтов – наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Финансирование массовой дезинформации также будет наказываться на срок от 2 до 5 лет.

Максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 7 лет предусмотрено за повторную массовую дезинформацию организованной группой, которая привела к тяжелым последствиям или нанесла материальный ущерб в крупном размере.

По материалам РБК-Украина
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