Газовый рынок заявляет о необходимости пересмотра тарифов на доставку

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Ассоциация газового рынка поддержала позицию главы Оператора ГТС по включению в тарифы операторов газораспределительных систем объемов фактических производственно-технологических расходов газа, которые сейчас покрываются на 65%.
Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации.
“Основная проблема – в тариф не включены все объемы газа на производственно-технологические расходы, которые им (Операторам ГРМ – АГРУ) нужны”, – отметил в своем недавнем интервью гендиректор “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон.
Сообщается, что процедура пересмотра тарифов может занять не больше месяца и позволит избежать негативных последствий, связанных с образованием задолженности перед оператором газотранспортной системы.
Недавний пересмотр тарифов позволил операторам ГРМ перейти к механизму закупки технологического газа на электронных биржевых торгах.
Ассоциация сообщает, что положительный эффект от таких закупок составляет экономию почти в 2000 гривен на закупке каждой тысячи кубометров по сравнению с вынужденным приобретением такого газа в Оператора ГТС.
На сегодняшний день часть операторов ГРМ уже приобрела более 60 млн кубометров технологического газа на биржевых торгах, что позволило сэкономить около 100 млн. гривен средств тарифа.
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