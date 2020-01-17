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Фискальный кассовый чек можно проверить в «Электронном кабинете»

Фискальный кассовый чек можно проверить в «Электронном кабинете»

Государственной фискальной службой реализован электронный сервис, который позволяет покупателям товаров (услуг) осуществлять поиск и просмотр фискального кассового чека, который формируется как традиционными регистраторами расчетных операций, так и электронным фискальным чеком, созданным новыми РРО.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Закарпатской области.

Как проверить фискальный кассовый чек:

  • сервис находится в открытой части электронного кабинета, доступ к которому осуществляется в режиме реального времени (24/7/365) без идентификации личности;
  • для поиска и просмотра фискального кассового чека необходимо ввести: фискальный номер РРО, дату и время выдачи чека (для традиционных РРО).

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“Поиск электронного чека осуществляется по его фискальному номеру и дате. Если вы не нашли чек в системе, сделайте его фото и отправьте по адресу: infozvit@sfs.gov.ua. Специалисты фискальной службы изучат причину, по которой электронный чек не попал в систему, и примут соответствующие меры”, – отмечает пресс-служба.

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По материалам Finance.UA
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