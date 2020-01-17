Фискальный кассовый чек можно проверить в «Электронном кабинете»

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Государственной фискальной службой реализован электронный сервис, который позволяет покупателям товаров (услуг) осуществлять поиск и просмотр фискального кассового чека, который формируется как традиционными регистраторами расчетных операций, так и электронным фискальным чеком, созданным новыми РРО.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Закарпатской области.
Как проверить фискальный кассовый чек:
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“Поиск электронного чека осуществляется по его фискальному номеру и дате. Если вы не нашли чек в системе, сделайте его фото и отправьте по адресу: infozvit@sfs.gov.ua. Специалисты фискальной службы изучат причину, по которой электронный чек не попал в систему, и примут соответствующие меры”, – отмечает пресс-служба.
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