Рада отложила окончательный переход на электронный документооборот

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Парламент принял во втором чтении законопроект №2492, которым предусмотрена отсрочка окончательного перехода на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года.
За документ проголосовал 251 нардеп.
Отметим, ранее автор законопроекта, депутат Рады от фракции “Слуга народа” Павел Фролов подчеркивал, что до сентября в ВР будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса.
“С 4 февраля по 1 сентября 2020 года сделать переходный период, в течение которого будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса”, – заявлял он.
В частности, вносятся соответствующие изменения в Регламент ВР, которыми определяется термин “письменная форма документа”.
Законом также вводится эталонная база нормативных документов в электронном виде, принятых Радой актов и устанавливаются гарантии свободного и бесплатного доступа граждан к такой базе.
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