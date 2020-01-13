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Рада отложила окончательный переход на электронный документооборот

Рада отложила окончательный переход на электронный документооборот

Парламент принял во втором чтении законопроект №2492, которым предусмотрена отсрочка окончательного перехода на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года.

За документ проголосовал 251 нардеп.

Отметим, ранее автор законопроекта, депутат Рады от фракции “Слуга народа” Павел Фролов подчеркивал, что до сентября в ВР будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса.

“С 4 февраля по 1 сентября 2020 года сделать переходный период, в течение которого будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса”, – заявлял он.

В частности, вносятся соответствующие изменения в Регламент ВР, которыми определяется термин “письменная форма документа”.

Законом также вводится эталонная база нормативных документов в электронном виде, принятых Радой актов и устанавливаются гарантии свободного и бесплатного доступа граждан к такой базе.

По материалам РБК-Украина
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