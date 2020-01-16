Сколько электрозапровок в Украине (инфографика)

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Кроме количества электромобилей, в Украине растет и количество зарядных станций для них.
Об этом сообщает портал autogeek.
В течение 2019 года количество станций стандартной и высокой мощности в украинских городах выросло до 2 719 единиц, а пунктов высокой мощности – до 533.
Сейчас количество зарядных пунктов составляет 5 902 (в среднем 2,17 пункта на одну станцию).
Больше всего зарядных станций установила компания AutoEnterprise – 1 113, далее следует Ionity (не путать с европейской IONITY) с 387 зарядками. Всего же устанавливали зарядки 17 различных компаний.
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Кроме того, о готовности установить в украинских городах свои зарядные станции объявил американский автопроизводитель Tesla.
Стоит отметить, что озвученные данные были предоставлены компаниями в конце 2019 года. Поэтому вполне вероятно, что сейчас количество зарядных станций уже большое.
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