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Сколько электрозапровок в Украине (инфографика)

Сколько электрозапровок в Украине (инфографика)

Кроме количества электромобилей, в Украине растет и количество зарядных станций для них.

Об этом сообщает портал autogeek.

В течение 2019 года количество станций стандартной и высокой мощности в украинских городах выросло до 2 719 единиц, а пунктов высокой мощности – до 533.

Сейчас количество зарядных пунктов составляет 5 902 (в среднем 2,17 пункта на одну станцию).

Больше всего зарядных станций установила компания AutoEnterprise – 1 113, далее следует Ionity (не путать с европейской IONITY) с 387 зарядками. Всего же устанавливали зарядки 17 различных компаний.

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Кроме того, о готовности установить в украинских городах свои зарядные станции объявил американский автопроизводитель Tesla.

Стоит отметить, что озвученные данные были предоставлены компаниями в конце 2019 года. Поэтому вполне вероятно, что сейчас количество зарядных станций уже большое.

Справка Finance.ua:

  • В 2019 году в Украине было зарегистрировано 7 542 автотранспортных средства, работающих исключительно на электротяге.
  • Возглавил ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине NISSAN Leaf – таких приобрели 3 217 единиц.

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По материалам Finance.UA
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