В НБУ рассказали о рисках для финансового сектора Украины

В Национальном банке Украины (НБУ) сообщили об основных риски, которые в настоящее время представляют угрозу для финансового сектора Украины.

Об этом говорится в документе “Программа действий Национального банка на 2020 год”, который опубликован на сайте регулятора.

Так, среди внешних рисков называют усиление торговых войн и повышение турбулентности на глобальных финансовых рынках. Ведь в прошлом году глобальная торговля замедлилась под давлением геополитических событий. Сейчас Всемирная торговая организация ожидает роста торговли в 2020 году на 2,7%. Отмечается, что эскалация торгового противостояния США с Китаем имеет волновую динамику, но обострение произошло из-за протестов в Гонконге.

Не исключают угрозы из-за “Брекзита” для финансового рынка Евросоюза, а еще остерегаются развития противостояния США-Иран. Еще одним внешним риском указана эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

“Этот риск несколько снизился, если сравнивать с прошлым годом, но он остается актуальным, – заявили в НБУ. – В пользу снижения говорят масштабный обмен пленными, разведение войск и возобновление диалога в нормандском формате. Признание Международным судом ООН в Гааге своей юрисдикции в деле Украины против России открывает возможности для судебного давления на агрессора. В противовес имеем выдачу паспортов на временно неконтролируемых территориях и новые поставки оружия российских вооруженных сил, то есть угрозы остаются”.

Отмечается, что до сих пор не решена проблема реинтеграции территорий Донбасса и восстановление границ, а проведение выборов в оккупированных районах может нести угрозы. Кроме того, по данным НБУ, в Европе и США активизировались экономические и политические силы в поддержку РФ и против Украины.

Документ НБУ содержит информацию и о внутренних рисках для финансового сектора страны. Так, речь идет об угрозе институциональной независимости центробанка. В НБУ утверждают, что в 2019 году подвергались немалому давлению, в частности, напомнили о митингах, судебных делах по экс-собственникам “ПриватБанка”. Кроме того, ко внутренним рискам относят пиковые выплаты по государственному долгу.

“Продолжается период активного погашения долгов, привлеченных Украиной в кризисные периоды. Показатель отношения долга к ВВП уменьшается, однако валютные выплаты по государственному долгу до сих пор остаются концентрированными и значительными”, – говорится в документе.