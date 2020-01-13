Google опубликовал график, когда Chrome перестанет работать на всех платформах

Google опубликовал обновленный график, когда приложения Chrome перестанут работать на всех платформах. В июне 2022 года они исчезнут навсегда, но это зависит от того, на какой платформе вы находитесь.

Раньше мы знали, что приложения Chrome не будут работать на Windows, macOS и Linux, но сегодня Google объявил, что приложения Chrome в конечном итоге также перестанут работать на Chrome OS.

Приложение Chrome – это веб-приложение, которое вы можете установить в Chrome, которое выглядит и функционирует подобно приложению, которое вы запускаете со своего рабочего стола. Существует довольно приличный шанс, что вы вообще не используете приложения Chrome, даже если вы все время используете веб-приложения.

Когда в 2016 году Google впервые объявил, что прекратит поддержку приложений Chrome в Windows, macOS и Linux, лишь примерно один процент пользователей на этих платформах активно использовали приложения Chrome. Это было почти четыре года назад, и веб-разработчики пошли дальше.