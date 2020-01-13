0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Google опубликовал график, когда Chrome перестанет работать на всех платформах

Google опубликовал график, когда Chrome перестанет работать на всех платформах

Google опубликовал обновленный график, когда приложения Chrome перестанут работать на всех платформах. В июне 2022 года они исчезнут навсегда, но это зависит от того, на какой платформе вы находитесь.

Раньше мы знали, что приложения Chrome не будут работать на Windows, macOS и Linux, но сегодня Google объявил, что приложения Chrome в конечном итоге также перестанут работать на Chrome OS.

Приложение Chrome – это веб-приложение, которое вы можете установить в Chrome, которое выглядит и функционирует подобно приложению, которое вы запускаете со своего рабочего стола. Существует довольно приличный шанс, что вы вообще не используете приложения Chrome, даже если вы все время используете веб-приложения.

Когда в 2016 году Google впервые объявил, что прекратит поддержку приложений Chrome в Windows, macOS и Linux, лишь примерно один процент пользователей на этих платформах активно использовали приложения Chrome. Это было почти четыре года назад, и веб-разработчики пошли дальше.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.