В прошлом году не были прибыльными пять действующих банков - НБУ

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В прошлом году в Украине из 75 действующих банков прибыльными были 70, или 93% действующих банков.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“Банковский сектор во второй раз за шесть лет продемонстрировал доходность, причем рекордную. Прибыль банков за 11 месяцев 2019 года составила 59 млрд грн, что в три раза больше, чем в прошлом году, а из 75 действующих банков прибыльными были 70. За предыдущий год ни один банк не был выведен из-за неплатежеспособности”, – указали в НБУ.
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