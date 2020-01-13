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Рожкова: рассмотрение закона о невозврате ПриватБанка Коломойскому переносится

Рожкова: рассмотрение закона о невозврате ПриватБанка Коломойскому переносится

На данный момент рассмотрение законопроекта №2571, который среди прочего фактически запрещает возвращать “ПриватБанк” его бывшему владельцу Игорю Коломойскому, переносится.

Об этом на пресс-конференции во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами НБУ заявила замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

По ее словам, профильный комитет отложил рассмотрение законопроекта о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

“Мы обсуждаем этот законопроект в комитете. Вынести на голосование в зал до конца января мы уже не успеем, но мы надеемся сделать это в начале февраля”, – отметила Рожкова.

Она также добавила, что принятие данного закона принципиально из-за договоренностей с Международным валютным фондом.

По материалам РБК-Украина
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