Рожкова: рассмотрение закона о невозврате ПриватБанка Коломойскому переносится

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На данный момент рассмотрение законопроекта №2571, который среди прочего фактически запрещает возвращать “ПриватБанк” его бывшему владельцу Игорю Коломойскому, переносится.
Об этом на пресс-конференции во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами НБУ заявила замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.
По ее словам, профильный комитет отложил рассмотрение законопроекта о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
“Мы обсуждаем этот законопроект в комитете. Вынести на голосование в зал до конца января мы уже не успеем, но мы надеемся сделать это в начале февраля”, – отметила Рожкова.
Она также добавила, что принятие данного закона принципиально из-за договоренностей с Международным валютным фондом.
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