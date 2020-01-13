0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 81 0

Microsoft запустил новый браузер

Microsoft запустил новый браузер

Компания Microsoft выпустила новый браузер Edge Chromium для платформ Windows и macOS.

Изначально Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но обычные потребители также смогут загрузить и установить ее вручную.

Несмотря на то, что Edge Chromium уже доступен для загрузки, он пока запускается без некоторых привычных функций.

Так, синхронизация истории и синхронизация по расширению отсутствуют при запуске, однако такие вещи, как избранное, настройки, адреса/контактная информация и пароли будут синхронизироваться.

Отсутствующие функции компания планирует предоставить позднее в этом году.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.