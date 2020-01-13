Microsoft запустил новый браузер

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Microsoft выпустила новый браузер Edge Chromium для платформ Windows и macOS.
Изначально Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но обычные потребители также смогут загрузить и установить ее вручную.
Несмотря на то, что Edge Chromium уже доступен для загрузки, он пока запускается без некоторых привычных функций.
Так, синхронизация истории и синхронизация по расширению отсутствуют при запуске, однако такие вещи, как избранное, настройки, адреса/контактная информация и пароли будут синхронизироваться.
Отсутствующие функции компания планирует предоставить позднее в этом году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Госгеослужбы о зарплатах: сложно требовать честной работы за 8 тысячВчера, 15:38 - 1097 11
Во Львове подорожал проезд в электротранспортеВчера, 17:28 - 778 6
10 услуг, которые станут бесплатными в роддомах2 ч. назад - 2142 5
Кому разрешат покупать землю в Украине: финальная версия законопроектаВчера, 21:04 - 1166 4
Ситуация в Украине благоприятна для стремительного роста - Гончарук2 ч. назад - 547 3
Крупнейшая сделка в истории: одной транзакцией перевели биткоинов на $1,1 млрд с комиссией $80Вчера, 18:30 - 3624
СБУ разоблачила масштабную теневую схему в налоговой, у главы ГНС идут обыски - источникВчера, 15:56 - 2845 1
С 1 апреля увеличивается пенсионный возраст для женщинВчера, 20:00 - 2794 1
Бестселлеры на рынке новых авто в Украине (данные за 2019 год)8 ч. назад - 2525 1
Межбанк: НБУ спасал котировки от проседанияВчера, 18:10 - 2339
Microsoft запустил новый браузерОколо часа назад - 81
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)Вчера, 15:21 - 352
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1411
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1724 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 9651 12