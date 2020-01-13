Microsoft запустил новый браузер

Компания Microsoft выпустила новый браузер Edge Chromium для платформ Windows и macOS.

Изначально Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но обычные потребители также смогут загрузить и установить ее вручную.

Несмотря на то, что Edge Chromium уже доступен для загрузки, он пока запускается без некоторых привычных функций.

Так, синхронизация истории и синхронизация по расширению отсутствуют при запуске, однако такие вещи, как избранное, настройки, адреса/контактная информация и пароли будут синхронизироваться.

Отсутствующие функции компания планирует предоставить позднее в этом году.