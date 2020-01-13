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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (52,727 млн и 29,208 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” равно предложениям “Куплю” (45 и 34), максимальный курс продажи доллара 24,23 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,15-24,16 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 81,034 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,2000 – 7 777
24,1500 – 120 000
24,1500 – 99 000
24,1500 – 20 000
24,1400 – 30 000
24,1400 – 33 333
24,1400 – 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,1000 – 9 000
24,1000 – 2 400
24,1200 – 10 777
24,1200 – 15 000
24,1200 – 6 000
24,1200 – 20 000
24,1400 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1810 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1193 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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