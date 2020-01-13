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НБУ запустит нефинансовый аудит банков

НБУ запустит нефинансовый аудит банков

Среди приоритетов Нацбанка в 2020 году будет введение нового вида аудита.

Об этом в интервью сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«Через некоторое время мы хотим запустить нефинансовый аудит для банков – это оценка корпоративного управления, процедур и процессов, всех политик банка. Он должен включать больший объем информации о связанных лицах и операциях. Это для рынка новый момент», – рассказала она.

Этот вопрос также будет рассмотрен на VI Legal Banking Forum 5 февраля 2020 года.

По материалам Финансовый клуб
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