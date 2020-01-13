Рынок "черного" газа в Украине может достигать $600 миллионов - Витренко

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Рынок “черного” газа в Украине может достигать от 60 до 600 млн долл. в год.
Об этом рассказал исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.
“Если есть “черный” рынок других товаров – например, черный рынок спирта, следовательно, во время производства таких товаров должны потреблять и газ. Относительно “черного” рынка газа оценки очень разные, в среднем – примерно от 1% до 10% от объема потребления на рынке. Это газ, который потребляют вчерную, то есть за него платят наличные”, – сказал Витренко.
Он считает, что объем “черного” рынка газа в Украине может составлять примерно от 60 до 600 млн долл. в год.
“Если весь объем украинского рынка – примерно 30 млн кубометров, соответственно, 10% – это 3 млн. Одна тысяча кубометров стоит примерно 200 долл.”, – рассказал Витренко.
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