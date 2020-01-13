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Chrysler показал концепт со старым названием (фото)

Chrysler показал концепт со старым названием (фото)

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) продемонстрировал на Международной выставке потребительской электроники CES-2020 концептуальный кроссовер Airflow Vision. Показ данной новинки состоялся в Лас-Вегасе.

В Airflow Vision отсутствуют двери: в компании решили сразу показать посетителям форума интерьер будущего. Концепт представлен как премиальный транспорт нового поколения, готовый предложить клиентам комфорт 1-го класса и продвинутые технологии.

Интерьер выполнен в минималистическом стиле – с экранами вместо кнопок, четырьмя раздельными сиденьями и большим количеством свободного пространства для каждого из пассажиров. Среди материалов отделки – премиальная кожа, замша и медь.

Кроме шести экранов, которые отвечают за коммуникацию, бортовую информацию, настройки системы мультимедиа и климата, у сзади сидящих пассажиров есть пара персональных дисплеев.

По сообщению FCA, пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост, а пассажиры могут обмениваться между собой необходимой информацией прямо во время движения.

По материалам MMR
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