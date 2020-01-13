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Hyundai вывела на рынок новый компактный хэтчбек за 11 тысяч евро

Hyundai вывела на рынок новый компактный хэтчбек за 11 тысяч евро

Hyundai Motor запустила в Европе продажи нового поколения субкомпактного хэтчбека i10, презентация, которого состоялась осенью прошлого года на международном автосалоне во Франкфурте.

По сравнению с предшественником i10 почти не изменился в длину, однако стал шире и ниже. Колесная база выросла на 40 мм. Новый стиль с округлыми формами и острыми гранями авто выглядит динамично, особенно с черным или красным цветом крыши.

В просторном салоне стоит выделить 8-дюймовый экран системы мультимедиа. Салон может вместить до 5 человек, багажник объемом 252 литра имеет двойное дно. Погрузочная высота стала ниже на 29 мм, а заднее пассажирское сиденье складывается движением одной руки со стороны багажника.

Новый i10 гарантирует лучший контроль габаритов за счет опущенного нижнего края лобового и заднего стекла и более узкой задней стойки крыши. К тому же облегчают маневрирование камера заднего обзора и датчики парктроника.

Машина стандартно оснащается системами автоматического торможения перед препятствием, удержания авто в полосе, автоматического переключения ближнего и дальнего света. Все данные поступают с фронтальной камеры. Система информирования об ограничении скорости работает на базе системы навигации. Есть и контроль за вниманием водителя. Бортовая система связи BlueLink предоставляет постоянно обновляемые сведения о погоде, пробках, дорожных камерах, ценах на заправках, позволяет найти авто на парковке и имеет функции Aple CarPlay и Android Auto.

По материалам MMR
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